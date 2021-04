Urresti: Instauraré el toque de queda para los criminales

Candidato promete agua y desagüe para todos los peruanos

“Ni bien juramente como presidente de la República, este 28 de julio, firmaré de inmediato un decreto de urgencia para instaurar el toque de queda en las ciudades con alto índice de criminalidad, como son Trujillo e Iquitos”, expresó ayer el candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti.

Desde la ciudad de Piura, adonde viajó para realizar actividades como parte de su cierre de campaña electoral, el exministro del Interior explicó que el toque de queda para los delincuentes permitirá desplegar toda la logística necesaria para terminar con la ola criminal que azota a la población.

El candidato presidencial de Podemos Perú indicó que su propuesta, que está orientada a combatir a la delincuencia en todas sus modalidades, nace del “clamor popular” y goza del respaldo del 71.6% de la población, según la última encuesta de Vox Populi, por lo que se puede considerar como un clamor popular.

“El toque de queda es un pedido urgente de la población. No podemos permitir que la población, que tiene que luchar contra la pandemia, se esfuerce por ganarse el pan y vengan unos desalmados para arrebatarles lo que tanto esfuerzo les costó”, manifestó Daniel Urresti.

El exministro del Interior también dio su palabra de que, si sale elegido este domingo, al término de su mandato todos los peruanos tendrán los servicios de agua y desagüe al 100%. “Eso significa que en ningún hogar faltará el agua y alcantarillado, lo que mejorará la calidad de vida de toda la población, especialmente los más necesitados”, manifestó.

ENCUESTAS

Daniel Urresti también cuestionó a las empresas encuestadoras, que ponen en el primero lugar a uno u otro candidato. Dijo que algunas encuestadoras “mienten como en la época del fujimontesinismo”.

“Particularmente no les creo. Acuérdense que para las elecciones congresales a mí me ponían en el puesto 14 con 1% y al partido del pescadito en el puesto 13, y el día de las elecciones salí como uno de los congresistas más votados y llevé al Congreso a 11 congresistas de Podemos Perú, por eso las encuestas no las tomo en cuenta”, expresó.

SU ESPOSA LO ACOMPAÑA EN SUS RECORRIDOS

Daniel Urresti, quien ha sido ministro del Interior y fue elegido congresista con alta votación en las últimas elecciones, estuvo en Piura, lugar donde nació, acompañado de su inseparable esposa Juanita Pastor. Allí anunció que, en los próximos días, para el cierre de su campaña, encabezará caravanas en algunos lugares de Lima.

“Es grato llegar a mi tierra, pero es una pena saber que muchas zonas de mi Piura querida no tienen agua y desagüe. En mi gobierno todo el Perú tendrá estos servicios básicos, más aun ahora que estamos en pandemia”, dijo el postulante.

Urresti dio una conferencia de prensa en el hotel ‘Costa del Sol’, para luego realizar una caravana por las principales calles de la ciudad. Anunció que este miércoles suscribirá una carta de compromiso con la asociación de aportantes y exaportantes de la ONP en la Plaza San Martín.