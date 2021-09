VacunaFest: puedes participar del concurso hasta el domingo 26

Minsa llama a los jóvenes de 23 a vacunarse este fin de semana y participar del concurso primaveral de disfraces para ganar premios.

El Ministerio de Salud (Minsa) invita a las personas de 23 años a más, a recibir la vacuna contra la COVID-19 en Lima Metropolitana y Callao. Además pueden participar del concurso VacunaFest Primaveral hasta el domingo 26 de septiembre.

Por la temporada de la primavera y la juventud, los ciudadanos pueden participar del concurso acudiendo a su centro de vacunación con su disfraz. Pueden ser con temática primaveral, de algún personaje favorito o en pijama.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Minsa informó que los concursantes deben subir una foto o video con su disfraz a sus redes sociales. Con el hashtag #VacunaFest y etiquetando al Ministerio de Salud. Señalaron que las fotos con más likes y comentarios creativos serán los premiados.

¡Llegó el #VacunaFest Primaveral! 🌸🌻 Si tienes 23 años o más, ven con tu disfraz con temática de primavera y #VacúnateYa 💉✨ ✅ Sube tu foto o video con el hashtag #VacunaFest en tus redes sociales y etiquétanos. ¡Todos somos Vacuna Fest!✨ pic.twitter.com/dBX1P8LCXB — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 24, 2021

Recalcó que colocarse una sola dosis de la vacuna es como ninguna. Por lo que es importante que también acudan a vacunarse aquellos que no reciben su segunda dosis. De esta forma, podrán tener una protección más efectiva contra enfermedad grave y muerte por el coronavirus.

Según el Minsa, hasta el momento el Perú aplicó más de 24 millones dosis de vacuna. De ese total, 14 millones 929 mil 976 corresponden a la primera dosis y 9 millones 722 mil 564 a la segunda dosis. Esto representa un avance del 35% de la población objetivo.

La entidad habilita progresivamente nuevos puntos de vacunación contra la COVID-19 y ya suman 74 los vacunatorios disponibles para Lima Metropolitana y Callao, tanto para primera como la segunda dosis.

De acuerdo a la lista del Minsa, del total de vacunatorios mencionados 46 atienden de 7 am a 7 pm y 20 vacunatorios lo hacen de 7 am a 4 pm. Otros 8 funcionan desde las 8 am hasta las 4 pm y 18 cuentan con la opción para ir a vacunarse en vehículos.