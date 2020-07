Valenzuela jala a Farfán en belleza

Stephanie Valenzuela quien se encuentra promocionando su nueva producción musical en Miami, realizó un enlace ‘envivo’ con el programa “En Exclusiva” y habló sobre los galanes de la farándula nacional, entre ellos, el futbolista peruano Jefferson Farfán.

La ahora cantante confesó haber visto los videos de la ‘Foquita’ donde luce sus pasos de baile y comentó que tiene buen ritmo.

“Ahora es la estrella de los Tik Tok. Se lleva su 10 de nota, está bailando super bien”, dijo la cantante sobre la pareja de Yahaira Plasencia.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la belleza del futbolista, la exchica reality dio una sorpresiva respuesta.

“¿Y de guapura, cuánto le das?”, le preguntó Laura Borlini a la modelo.

Ante esta pregunta, la ex de Mario Irivarren dijo que no sería posible calificar el deportista peruano.

“No seas mala, creo que uno no puede calificar, porque la belleza, para uno es un 10, para otros es un 5. Prefiero no decir nada”, sentenció.



Como se recuerda, durante las últimas semanas de revivieron los rumores de un posible romance entre Stephanie Valenzuela y Nicola Porcella, pues estuvieron compartiendo departamento en México, sin embargo ambos negaron los rumores y afirmaron que solo son amigos.

Cabe indicar que la exchica reality se lanzó como cantante a finales del 2018 y desde entonces no ha parado de lanzar nuevas canciones, como su último éxito “Cumbia de los infieles”, que cuenta con más de un millón de reproducciónes en youtube.