Mayra Couto vuelve a generar polémica

La actriz estuvo en el ojo de la tormenta tras revelar que sufrió acoso por parte del actor Andrés Wiese. Ahora Mayra Couto ha llamado la atención de todos los medios al pedirle a sus seguidoras que ‘cuiden su cuerpo’ pero en femenino como “cuiden sus cuerpitas”.

Mayra compartió un video en su cuenta de Instagram, donde su principal objetivo era crear conciencia sobre los embarazos no deseados en la juventud. Sin embargo, no ha tenido alto impacto por el mensaje que quiso dar, sino causó asombro por utlizar la expresión “cuerpita”.

En el video la actriz recomendó a los adolescentes no tener vergüenza de buscar ayuda y de buscar un método anticonceptivo adecuado y así poder prevenir los embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.

“La idea no es que tenga o no sexo. Se trata de tu autonomía como mujer. Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamá, primero vayan al médico a evaluar sus cuerpitas y si no desean ser mamá, lo mejor es la prevención”. se le escucha decir a la actriz de “Al Fondo hay sitio” que ha causado polémica. Además, la popular ‘Grace’ reveló que no sabe si ella se convertirá en madre algún día, pues considera que el rol de ser madre consiste en ser un ‘asistente’ de otra persona de por vida.

“Yo no sé si quiero ser mamá, si quiero maternar, porque ser mamá es ser asistente de otro ser humano y cuando se lo digo a una mamá me dicen que es verdad”, sentenció.



Cabe indicar que la actriz también aprovechó el momento para comunicar que participará en el corto ‘La munda es nuestra’.

Como se recuerda, no es la primera vez que la actriz causa polémica al cambiar las palabras, ya que en mayo del 2019 le llamó “munda” al mundo.