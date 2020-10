Veneco con requisitoria vino desde Chile para robar

Con la ayuda de drones, agentes policiales frustraron el asalto a un minimarket ubicado en San Martín de Porres. Uno de los ladrones responde al nombre de Willian Venegas Paredes (23), un ciudadano venezolano que vino al Perú hace dos días procedente de Chile, país donde tiene antecedentes y requisitoria.

INGRESÓ CON UN COMPINCHE, AMBOS CON REVÓLVERES, PARA ROBAR DINERO DEL ESTABLECIMIENTO

Su cómplice es Axel Antonio Jiménez Rivas (24), otro “chamo”. Ambos llegaron aproximadamente al mediodía en un vehículo negro, manejado por otra persona, hasta la urbanización Rosario del Norte. Bajaron con sus armas desenfundadas para perpetrar el robo.

“Estaba con mi personal. De pronto, entraron los dos sujetos armados. Como no ve la caja, me comenzó a insultar y pedir ‘dónde está la caja’, me dio con la pistola, se toca el cuello, y quiso agarrar el monto“, narró Max Anthony Vásquez, dueño del local que estaba por realizar el pago de tres mil soles.

Inmediatamente llegaron dos dispositivos de patrullaje aéreo y un patrullero con policías vestidos de civil, quienes lograron poner contra el suelo a los extranjeros. A ellos les encontraron los revólveres con los que habían encañonado a las víctimas.

El propietario del negocio pide más seguridad en la zona, pues inmigrantes perpetraron una fechoría en su establecimiento hace dos años. Los presuntos integrantes de “Los Malditos de Vera” fueron conducidos a la comisaría del distrito. La captura del tercer compinche sería cuestión de días.