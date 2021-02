Venezolano salva de morir baleado

El ciudadano venezolano Oswaldo Girán nunca imaginó que su vida correría peligro al entregar un producto por delivery a su cliente. Acudió con su moto lineal a la vivienda de Roberto Valdivia Osorio, en San Isidro, este le abrió la puerta con arma en mano y le disparó muy cerca del cuerpo, por lo que pudo salir ileso.

SUJETO ARMADO DISPARÓ MUY CERCA DEL CUERPO DE TRABAJADOR DE DELIVERY

Refiere que inicialmente le invitó a pasar, pero se negó debido a los protocolos de la empresa para la cual labora y por la pistola que sostenía. En esos momentos le hace una seña a su compañero, quien realizaba el mismo servicio en una casa situada al frente de la que atendía, para que grabe con su celular.

“Me dice ‘¿Tú crees que porque los venezolanos matan a los peruanos te voy a tener miedo?’ y es cuando me apunta a la cabeza. Ahí iba a producirse el segundo disparo, pero la pistola no la ejecuta. Luego agarro mi moto y escapé. Gracias a Dios no me alcanzó ni nada. Las intenciones del señor era matarme”, explicó.

Owsaldo logró escapar y llamar tanto al personal de Serenazgo como de la Policía, por lo que los llevaron a la comisaría junto con Roberto. El sujeto armado fue derivado a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Miraflores para continuar con las diligencias en su contra.

Sin embargo, señala que no formalizó la denuncia porque no le dejaron en la dependencia policial. Carlos Scull, el embajador de Venezuela en Perú, se comunicó con él para brindarle asesoría legal con el objetivo de obtener protección.