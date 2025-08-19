¡Viajes más económicos en los corredores!

CON NUEVA TARIFA INTEGRADA PARA LOS USUARIOS DEL ROJO (RUTA 204) Y MORADO (RUTA 404)

Desde ayer los usuarios de los corredores Rojo (ruta 204) y Morado (ruta 404) se benefician de una serie de rutas integradas gracias a diversos puntos de conexión en la ciudad, que les permitirá ahorrar costos y tiempo valioso.

Jaime Francisco Romero Bonilla, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), informó que la medida mejorará la conectividad de más de 50 mil personas que emplean diariamente estos servicios.

“Con esta tarifa integrada, los viajes serán más económicos y eficientes, especialmente en puntos de mayor demanda, como el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil”, señaló.

Las líneas que forman parte de esta nueva ruta integrada son la número 204 del corredor Rojo y la línea 404 del corredor Morado. Esta medida mejorará la conectividad de más de 50 mil personas que emplean diariamente estos servicios.

Los usuarios podrán conectar sus viajes entre la ruta 204 del Corredor Rojo y la ruta 404 del Corredor Morado, pagando una sola tarifa combinada.

La conexión debe realizarse desde los paraderos ubicados en el cruce de las avenidas Javier Prado con Brasil, en Magdalena del Mar, dentro de un plazo de 120 minutos desde el inicio del viaje. Es importante destacar que el beneficio aplica utilizando la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

Si el pasajero viene desde San Juan de Lurigancho hacia San Miguel tendrá varias alternativas, de acuerdo con su punto de partida.

En el caso de los usuarios de la ruta 404 del Corredor Morado, podrán viajar del Óvalo Bolognesi (centro de Lima) al cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil por S/ 1,00 y luego conectar con la ruta 204 del Corredor Rojo por S/ 1,00 adicional. De esta manera, se habrán trasladado hasta San Miguel (Elmer Faucett), por un total de S/ 2,00.

Leer también [Licencia cancelada por reincidencia: conoce el nuevo sistema de puntos del MTC]

Los usuarios de la ruta 404 del Corredor Morado podrán viajar de la avenida Abancay (centro de Lima) al cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil por S/ 2,00 y luego conectar con la ruta 204 del Corredor Rojo por S/ 0,50 adicionales.

De esta manera, se habrán trasladado hasta San Miguel (Elmer Faucett), por un total de S/2,50.

Finalmente, los usuarios de la ruta 404 del Corredor Morado podrán viajar desde el paradero inicial La Capilla, en San Juan de Lurigancho, hasta el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil por S/ 2,80 y luego conectar con la ruta 204 del Corredor Rojo por S/ 0,70 adicionales. De esta manera, se habrán traslado hasta San Miguel (Elmer Faucett) por un total de S/ 3,50.

Desde San Miguel hasta SJL

Si estás en San Miguel y planeas dirigirte a San Juan de Lurigancho puedes abordar la ruta 204 desde la avenida La Marina con Elmer Faucett por S/ 2,40, conectar en el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil, y continuar en la ruta 404 hasta San Juan de Lurigancho por S/ 1,10 adicional. El viaje completo costará S/ 3,50.

ATU ha informado que a fin de implementar esta medida se han realizado algunos cambios en los recorridos de los corredores Rojo y Morado.

La ruta 204 del Corredor Rojo ha sido modificada para transitar por la avenida Javier Prado Oeste, la avenida Brasil (vía auxiliar), el jirón Cusco y el jirón Libertad, antes de retomar su trayecto habitual por la avenida La Marina. Además, se han habilitado cuatro nuevos paraderos en ambos sentidos para facilitar la conexión.

“Buscamos reducir los costos y tiempos de desplazamiento para los ciudadanos, mejorar la experiencia de viaje y fomentar el uso del transporte público formal. Esta integración es parte de nuestro compromiso por una movilidad urbana más eficiente, accesible y sostenible”, detalló el presidente de ATU.