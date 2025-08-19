Sicarios asesinan a mujer y hieren a su hija de 9 años en restaurante

ABRIERON FUEGO CONTRA COMENSALES EN LOCAL DEL CALLAO

Una mujer fue asesinada y otras dos personas, entre ellas una niña de nueve años, resultaron heridas tras un ataque perpetrado por sicarios en un restaurante del Callao. El crimen ocurrió la noche del domingo en la primera cuadra del jirón Cusco, en inmediaciones de la avenida Sáenz Peña, cuando los comensales compartían una cena por el Día del Niño.

Según testigos, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta y uno de ellos ingresó al local para disparar directamente contra las víctimas. La mujer recibió varios impactos y falleció en el lugar, mientras que su hija y otra acompañante fueron alcanzadas por las balas en medio del ataque.

La menor, de nueve años, fue auxiliada por vecinos y trasladada de urgencia en una patrulla al hospital Daniel Alcides Carrión, donde también fue conducida la segunda mujer herida. Ambas permanecen bajo observación médica, aunque su estado exacto aún no ha sido precisado por los especialistas.

Tras la balacera, agentes de la Policía Nacional cercaron la zona y desplegaron un operativo en calles aledañas para intentar ubicar a los sicarios, quienes huyeron a gran velocidad en la motocicleta en la que habían llegado al restaurante.

Peritos de Criminalística recogieron casquillos y levantaron evidencias en el establecimiento, además de trasladar el cuerpo de la víctima a la morgue del Callao. La Policía no descarta que el crimen responda a un ajuste de cuentas, aunque el móvil aún se encuentra en evaluación.