Vizcarra confirma reunión con fiscales del caso “Cuellos blancos”

Las fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Sandra Castro y Rocío Sánchez, se reunieron con el expresidente Martín Vizcarra, así lo confirmó el mismo exmandatario e indicó que el pedido fue formulado por una de las fiscales.

EXMANDATARIO ACEPTA QUE HABLÓ CON SANDRA CASTRO Y ROCÍO SÁNCHEZ, PERO QUE NO PREGUNTÓ POR CASO DE CORRUPCIÓN

“Una de las dos fiscales me pidió la reunión, me parece que fue Sandra Castro. No es mi vecina precisamente, vive en el mismo condominio. Ella no me pidió la reunión, sino fue una tercera persona, que dijo que quería una reunión por un tema sumamente importante por un tema de lucha contra la corrupción“, indicó Vizcarra.

Señaló que, cuando recibió el pedido de la reunión no sabía de qué se trataba, y que luego las fiscales le solicitaron seguridad para seguir desarrollando la investigación.

“Yo escuché a ambas fiscales y obviamente, por los indicios que me dieron, porque no me dieron ningún detalle, se trataba de una investigación delicada, de ahí no conversé con ninguna de los dos fiscales“, indicó.

El exjefe de Estado señaló que no tiene un chat de WhatsApp con las fiscales Castro y Sánchez y que no le pareció raro este pedido porque ellas pedían seguridad y esta tarea es responsabilidad del Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.

“Hemos cumplido en esa oportunidad el rol de responsable y jefe supremo de la Policía, dar seguridad en estos casos que pedían para una investigación“, indicó.