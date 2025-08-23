Vizcarra fue cambiado al penal de Ancón II

EL INPE PRECISA QUE NO FUE ENVIADO A LURIGANCHO «POR SEGURIDAD PENITENCIARIA»

El expresidente Martín Vizcarra fue retirado anoche del fundo de Barbadillo en una minivan del INPE para ser trasladado al penal Ancón II, donde cumplirá los cinco meses de prisión preventiva que le dictó el Poder Judicial mientras duran las investigaciones por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.

La salida del exmandatario se dio bajo extremas medidas de seguridad. Al lugar también había acudido Carlos Illanes, Personero legal de partido Perú primero, para expresar, junto a un grupo de militantes, su rechazo ante este cambio de sede donde Vizcarra será recluido.

El INPE, a través de un comunicado, informó que una Junta Técnica de Clasificación dispuso que el exmandatario sea enviado al Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. No obstante, «por seguridad penitenciaria» dispusieron que se le traslade al penal de Ancón II.

El pasado 14 de agosto, la entidad había determinado que el expresidente cumpla los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el penal de Barbadillo, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito de Ate.

Sin embargo, seis días después, el 20 de agosto, se declaró nula la clasificación del exmandatario en dicho penal y dispuso que una nueva junta clasifique el centro penitenciario en el que cumplirá la medida en su contra, para lo cual designó a tres funcionarios para formar dicho grupo.

Por su parte, el expresidente Martín Vizcarra indicó, en entrevista exclusiva para RPP, que su traslado al Establecimiento Penitenciario de Ancón II fue una decisión de carácter político, debido a que las dos juntas clasificadoras del INPE determinaron que debía quedarse en el Penal de Barbadillo.

Vizcarra Cornejo sostuvo que, luego de su traslado al Penal de Barbadillo por disposición del INPE, una nueva junta clasificadora de dicha entidad fue a visitarlo el pasado miércoles 20 de agosto y que este grupo también determinó que debía permanecer en dicho penal, pero le indicaron que si se decidía su traslado a otro establecimiento penitenciario era por una “decisión política de otro nivel”.