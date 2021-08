Netflix: Series, películas y documentales que se estrenan en septiembre

Vuelve la “La casa de papel”, el final de “Lucifer”, “Sex education” y más

Este mes, Netflix subió documentales muy interesantes sobre historia universal. Asimismo, como películas sobre el empoderamiento de la mujer. No obstante, el mes de setiembre llegó y el repertorio de películas, documentales y series ha impactado a muchos de los usuarios ya que el repertorio es muy amplio.

PUNTO DE INFLEXIÓN :El 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo

Esta serie documental se estrena el 1 de septiembre. Consta de 5 partes. Lo dirige Brian knappenberger, director de “We are the Legion”. En esta nueva cinta nos habla sobre las distintas perspectivas de las personas que se vieron afectadas por el ataque terrorista. Además, relata sobre el origen de Al Qaeda y del impacto que tuvo en los Estados Unidos.

Más allá de la fiesta – 2 de setiembre

Foto de: Perú.com

Volvió nuestra ex chica Disney, Victoria Justice, con una nueva película. En el film nos habla sobre una chica que es una amante de las fiestas, dejando de lado a todos sus seres queridos. Hasta que, muere de una forma muy poco inusual. Ahora, para ir al más allá necesita enmendar sus errores. Por lo que, el amor, el resentimiento, alegría, tristeza y enojo serán las emociones que te causen esta nueva entrega.

La casa de papel – 5ta temporada

La cuarta temporada nos dejó a todos con una intriga sobre el secuestro del profesor. Ahora, toda la banda se encuentra en una nueva encrucijada porque con la angustia del secuestro, se deben de enfrentar a uno de los enemigos más fuertes: el ejército. En poco tiempo la entrega llegará a su fin. Es por ello, que Netflix lo dividirá en 2 volúmenes, el primero se estrena en septiembre y el siguiente en diciembre.

Otros estrenos de películas:

Cincuenta sombras liberadas – 1 de setiembre

Operación escape – 1 de setiembre

Cruce de destinos – 1 de setimebre

El hilo invisible – 6 de setiembre

Bahía de invierno – 8 de setiembre

My Little pony: A new Generation – 24 de setiembre

Documentales

Schumacher – 15 de setiembre

Las mujeres y el asesino – 9 de setiembre

Secretos del deporte: Punto de break – 7 de setiembre

Cuenta atrás: La misión espacial inspiration 4 – 6 de setiembre

Series

Pecados capitales 1 de setiembre

Kuroko No Basket – 1 de setiembre

Trapped – 1 de setiembre

Into the night – 8 de setiembre

Lucifer – 10 de setiembre

Jugando con fuego latino – 15 de setiembre

Sex education – 17 de setiembre

Love 101 – 30 de setiembre