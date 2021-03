Wiliam Luna arremete contra Camilo y Evaluna

No se guardó nada. El intérprete peruano expresó todo su descontento con la nueva canción que lanzó Camilo y Evaluna, “Machu Picchu”, la cual ha sido duramente criticada por sus fanáticos peruanos. Wiliam Luna pidió más respeto por una de las siete maravillas del mundo.

EL INTÉRPRETE PERUANO EXIGIÓ RESPETO POR NUESTRO ORGULLO NACIONAL

El cantante utilizó su cuenta oficial de Facebook para arremeter contra la hija de Ricardo Montaner y el cantante colombiano por referirse a Machu Picchu como “ruinas”.

“¿Ruinas de Machu Picchu? No me parece, yo sé que son muchachos con bastante fans y su música es bonita, pero, ¿expresarse de Machu Picchu como ruinas? Es un centro histórico, una maravilla mundial, no puedes decirle ruinas”, señaló William Luna en referencia a la parte de la canción donde Camilo señala lo siguiente “Yo tengo más ruinas que Machu Picchu”, única parte donde menciona nuestro orgullo nacional.

El cantante continuó defendiendo a nuestro orgullo nacional y aseguró que lo que hizo la pareja de esposos fue una ofensa para el pueblo cuzqueño, en ese sentido exigió respeto.

“Ricardo Montaner debería decirles que es una ofensa para los cuzqueños y para el Perú. Hay que respetar bastante lo que nosotros denominamos lo mejor que tenemos. Eso no podía callarme, es indignante”, añadió el intérprete de ‘Niñachay’.

Sin embargo, el intérprete peruano no fue el único que criticó el tema musical de Camilo y Evaluna, pues a través de las redes sociales miles de sus fans han mostrado su descontento, ya que a pesar que la canción tiene el nombre de Machu Picchu, solo se menciona en una oportunidad a la maravilla del mundo, además que no fue un homenaje como lo vinieron anunciando los cantantes en sus redes sociales, ya que se trató de una historia de amor.