Yahaira Plasencia responde a acusación de Magaly Medina

Yahaira Plasencia afirmó que continuará con su denuncia contra Magaly Medina hasta las últimas consecuencias.

Yahaira Plasencia no dudó en manifestarse acerca de la demanda legal presentada contra Magaly Medina, quien la calificó públicamente como ‘escort’ de su productor musical, Sergio George.

La ex pareja de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia, se presentó en el programa ‘El Reventonazo’ y no pudo contener la emoción al ver un video sobre su trayectoria musical. Fue en ese instante cuando aprovechó para manifestar su firme postura, asegurando que no permitirá que mancillen su honor, en clara referencia a las recientes declaraciones de Magaly Medina.

Visiblemente afectada al recordar su carrera, Yahaira evitó mencionar directamente el nombre de la conductora de televisión, pero dejó en claro su descontento, afirmando que las expresiones en su contra ‘ya pasaron los límites y son una falta de respeto total’.

“Yo entiendo a los programas de espectáculos, entiendo que no les guste mi cabello, no les guste como canto, mi cuerpo, lo que tú quieras; pero decirme algo que pasó los límites, es una falta de respeto total, una mentira y una difamación”, manifestó Plasencia.

Magaly Medina se defiende

La conocida conductora Magaly Medina, también conocida como ‘La Urraca’, no tardó en responder a las declaraciones de Yahaira Plasencia, y lo hizo acompañada de su abogado, Benji Espinoza. Medina negó haber afirmado directamente que la cantante fuera una ‘escort’, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas y sacadas de contexto.

‘Yo opino, pero jamás acuso sin pruebas’, afirmó Medina, subrayando que sus comentarios se hicieron en el marco de su programa de espectáculos.

Además, la periodista aclaró que el término ‘escort’, proveniente del inglés, significa ‘acompañante’, y no necesariamente está relacionado con la prostitución, como algunos podrían haberlo interpretado.