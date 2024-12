Hija de Mónica Sánchez revivió el duro momento de su salud

Miranda Reyes Sánchez, hija menor de la actriz Mónica Sánchez, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales

Miranda Reyes Sánchez, la hija menor de la reconocida actriz Mónica Sánchez, conmovió a sus seguidores en Instagram al compartir un mensaje emotivo en el que recordó el difícil momento que vivió hace cuatro años, cuando fue diagnosticada con cáncer. Su testimonio, lleno de valentía y esperanza, resonó profundamente entre los usuarios de la red social.

“Hoy, hace 4 años, me dieron de alta de la etapa más difícil de mi vida. Nadie puede realmente estar preparado para enterarse de que tiene cáncer, pero, para mí m, más que una sentencia, fue una salvación. Esta enfermedad me habló, y aunque me tomó un tiempo darme cuenta, me hizo saber que necesitaba un cambio. No fue fácil comprender la complejidad de por qué mi cuerpo decidió atacarse a sí mismo, pero al final lo entendí. Quería alejarme lo más posible de lo que sentía y la forma más fácil fue simplemente desear irme, pero esa ya no es mi realidad. Pienso que lo que más habla de un humano es lo que decide hacer, después de que le pasa algo sobre lo que no tuvo elección o control y conocer el sufrimiento debería llevarnos a alejar a otros de ello, tanto como a nosotros mismos; no a pensar que porque hemos sufrido, el resto también debería hacerlo. Hoy tengo claro que esto fue más bien que un mal; y gracias a que sigo aquí puedo pelear por quienes me necesitan, en lugar de pelear conmigo misma”, escribió

El mensaje de Miranda Reyes Sánchez está acompañado de una serie de emotivas fotografías que documentan su proceso de sanación, culminando con el momento en que tocó por última vez la campana simbólica, señal de su recuperación. En las imágenes, aparece junto a su hermana Mariel y su madre, quienes la acompañaron en cada paso de este difícil pero esperanzador camino.