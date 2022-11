Yessenia Villanueva se luce con su empresario dominicano en EE.UU

Enamorada, así se encuentra Yessenia Villanueva, en Estados Unidos, después de los amargos momentos que pasó con su hermana y sobrina. La hija de Melcochita presentó a su nueva pareja, con quien pese a tener tres meses de relación, ya tiene intención de casarse y desea que Magaly Medina sea su madrina.

HIJA DE MELCOCHITA COMPROMETE A MAGALY MEDINA PARA QUE SEA SU MADRINA

El nuevo galán de Yessenia, se llama Jeymi, un empresario de 54 años de República Dominicana, el hombre es divorciado y tiene dos hijos. La hija de Melcochita contó que lo conoció por la boutique que tiene en Estados Unidos, la cual sería conocida.

“Cada uno vive en su casa, no queremos apresurarnos, queremos conocernos bien”, indicó la también cantante en conversaciones con Magaly Medina.

Yessenia no perdió la oportunidad para proponerle a Magaly que sea su madrina de matrimonio. Aunque ambos tienen el anhelo de casarse, hasta el momento no están comprometidos.

“Yo quería comprometerte para que seas mi madrina de mi matrimonio”, señaló. La conductora le pidió que primero formalicen su relación y que se conozcan más: “Pero primero comprométete, que te dé el anillo, porque tú me dices que ni conviven y luego me dices que te quieres casar”, “El día que te dé el anillo de compromiso, conversamos y acá te digo si acepto o no ser la madrina y que sea un buen anillo, no de canchita”, agregó la popular “Urraca” entre risas.

Cabe indicar que Yessenia Villanueva indicó que su padre, Pablo Villanueva ha aprobado su nueva relación.