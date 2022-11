John Kelvin jura que ya pagó por su “error”

El cantante de cumbia se sentó en el programa “Amor y fuego” para contar toda su verdad tras ser puesto en libertad. John Kelvin se mantuvo firme en no incluir a Dalia Durán en su canción “Pido perdón” y aseguró que no mantuvo relaciones sexuales el día de la agresión.

EN ACALORADA ENTREVISTA CON PELUCHÍN Y GIGI MITRE, NEGÓ HABER ULTRAJADO A DALIA DURÁN

Pese a ser cuestionado por Rodrigo y Gigi al no incluir a Dalia, en su canción por haberle hecho daño, el cantante se mantuvo firme.

“El perdón es divino. A Dalia Durán el 5 de julio le pedí perdón, ese momento. Yo incluí a mi madre y mis hijos. La canción habla del perdón en general, o sea quieren que ponga “perdón Dalia Durán”, por qué tengo que poner el nombre de Dalia”, manifestó. Asimismo, al escuchar las declaraciones de Dalia donde pedía que regrese a la cárcel, el cantante se dirigió a ella y le pidió que perdone para que pueda estar tranquila.

Por su parte, el cumbiambero reconoció que cometió un error al agredir a la madre de sus hijos y que ir a prisión fue lo Justo.

“Yo asumí y pagué, estuve privado de mi libertad. Yo no justifico lo que hice, lo que hice estuvo mal”, expresó.

El cantante también negó haber tenido intimidad ese día con Dalia: “Yo no tuve relaciones sexuales”, agregó. Al respecto el cantante aseguró que los peritos le dieron la razón pues lo pusieron en libertad.

Sobre el encuentro con Dalia, John contó que fue la cubana quien le dijo a su comadre que tenía hambre y por ello decidieron ir a comer, negando que haya sido algo planeado.

John Kelvin también señaló que según tiene entendido no tiene medidas de protección contra Dalia, por lo que podría acercarse a ella, sin embargo no piensa hacerlo, eso sí, descartó que en un futuro no puedan ser vistos nuevamente juntos, ya que tienen hijos en común.

“Veo esas imágenes y digo que los dejen en paz, saben su verdad. Hubo amor, hubo cariño, déjenlos ser felices. Déjenos ser felices”, expresó al ser consultado por el conductor que diría al ver sus imágenes con Dalia en el restaurante.

Cabe indicar que el cantante señaló que no hablará más del tema y que desde prisión escribió dos libros. Además vuelve a los escenarios este dos de diciembre y pide que no le cierren las puertas ya que tiene que cumplir con sus seis hijos.