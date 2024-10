Yvonne Frayssinet: ‘AFHS será mi última gran aventura’

La actriz anunció su retiro de la televisión y compartió que su última actuación será en la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Yvonne Frayssinet se sinceró sobre su futuro en la televisión. La primera actriz nacional compartió que la idea de retirarse de los escenarios siempre la acompaña. Aunque aún no se siente lista para dar ese paso, reveló que su último proyecto antes de dejar la actuación, tras 50 años de carrera, será en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“Sí lo he pensado, pero tengo que estar bien decidida, ¿no? No solo decir chau y luego arrepentirme. Me encanta actuar, me encanta mi trabajo, es mi vida; hace 50 años que hago lo mismo todos los días”. mencionó la actriz quien interpreta a Francesca Maldini

Yvonne Frayssinet añadió que desea cerrar su carrera en ‘Al Fondo Hay Sitio’, al igual que su querido compañero Adolfo Chuiman, quien interpreta a su mayordomo ‘Peter’. ‘Lo último que haré es ‘Al Fondo Hay Sitio’, aunque nunca digo ‘de esta agua no he de beber’. Pero hasta ahora, sí’, puntualizó.

Finalmente, Yvonne Frayssinet comentó que, tras su retiro, tiene la intención de dedicar su tiempo a enseñar lo que ha aprendido a lo largo de su extensa carrera. ‘Me gustaría compartir todo lo que he aprendido, y eso lo haría cuando ya no esté trabajando en televisión’, remarcó.

Así, la reconocida actriz se unirá a otros colegas como Adolfo Chuiman y Mónica Sánchez, quienes también han dejado la producción y formaron parte del elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’.