14 personas, incluido el ministro del Interior de Ucrania mueren al caer helicóptero

Al menos 14 personas -incluido el ministro del Interior de Ucrania, los otros dos más altos funcionarios de ese Ministerio y un niño- murieron este miércoles cuando un helicóptero se precipitó al lado una guardería en el este de Kyiv.

VARIOS TESTIGOS VIERON A LA AERONAVE ENVUELTA EN LLAMAS ANTES DE ESTRELLARSE CONTRA UNA GUARDERÍA.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, las nueve personas que viajaban en el helicóptero murieron al caer cerca del suburbio de Brovary, y las otras víctimas fatales se produjeron en tierra.

Aunque en un primer momento las autoridades llegaron a hablar de hasta 18 víctimas mortales, un nuevo recuento de los servicios de emergencia ucranianos ha reducido el número de víctimas mortales a 14. Además, 25 personas fueron trasladadas al hospital, entre ellos 11 niños.

El ministro del Interior, Denys Monastyrsky, de 42 años, viajaba en el helicóptero junto con su primer viceministro y con su secretario de Estado.

Monastyrsky es la víctima de más alto perfil que muere en Ucrania desde que comenzó la guerra en ese país tras la invasión de Rusia a principios de 2022.

El subjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, informó que el ministro se dirigía a una “zona conflictiva” de la guerra cuando el helicóptero se estrelló.

Un nuevo ministro del Interior ya ha sido nombrado. Se trata del jefe de la Policía Nacional Ucraniana, Ihor Klymenko, según anunció el gobierno de Kyiv.

Por el momento, no hay indicios de que pueda tratarse de algo más que un accidente.

Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania maneja tres hipótesis posibles: un fallo técnico del aparato, que le piloto incumplera las normas de seguridad de la aeronave o que se trate de un sabotaje, es decir, de una acción deliberada.

La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a la población para que las personas que presenciaron el siniestro contacten con la policía. “Su información puede ser muy útil para la investigación, con el fin de establecer las razones del accidente”, ha pedido su portavoz, Maryana Reva, en un comunicado.

Una de las testigos del accidente relató cómo vio el helicóptero en llamas mientras volaba sobre su casa antes de estrellarse.

“Escuchamos un ruido, un tremendo ruido, y entonces se produjo una enorme llama. Un helicóptero estaba dando vueltas por encima mi casa y me quedé helada porque todo el mundo estaba ahí, eran las 8 de la mañana”, explicó la mujer a los medios locales.

Otros testigos responsabilizaron a la guerra del desastre.

“Había mucha niebla y no había electricidad, y cuando no hay electricidad no hay luces en los edificios”, dijo a la BBC el residente local Volodymyr.

El ministro del Interior, de 42 años, era un miembro destacado del gabinete del presidente Volodymy Zelensky.

Había desempeñado un papel clave en la actualización del público sobre las bajas causadas por los ataques con misiles rusos desde que Ucrania fue invadida en febrero de 2022.

Informes en Ucrania indican que a bordo del helicóptero también iban seis funcionarios del ministerio y tres tripulantes.

El primer viceministro, Yevhen Yenin, murió junto con el secretario de Estado, Yurii Lubkovich, cuya tarea era organizar el trabajo del ministerio.

Antes de pasar al Ministerio del Interior, Yenin era representante del gobierno de Ucrania en el exterior.

El jefe de la policía de Járkiv, Volodymyr Tymoshko, confirmó que los funcionarios se dirigían a esa ciudad, en el este de Ucrania, cuando se produjo el accidente.

En una publicación de Facebook, Tymoshko dijo: “Hoy iba a conocerlos y estrecharles la mano… No iba a ver solo a líderes, sino a amigos a los que respetaba y a los que esperaba ver”.

“¡Las palabras me fallan, no puedo creer esto!”, añadió.

El relato de los testigos

“Hubo un gran destello”, dijo una mujer que se identificó como maestra del jardín de infantes.

“Antes de eso, se escuchó el sonido de algo volando en el aire, y todos nos quedamos en silencio. Luego, después del destello, escuchamos una explosión. Nos tiramos al piso y luego evacuamos rápidamente a un refugio”, declaró.

Después del accidente, se produjo un incendio cerca del jardín de infantes y los niños y el personal fueron trasladados fuera del edificio.

“Los padres corrían y gritaban en medio del pánico”, dijo Lidiya, una voluntaria local.

Se pudieron observar los restos del helicóptero frente a un edificio en llamas.

Ihor Klymenko, todavía en su rol de policía, escribió en Facebook que el helicóptero pertenecía al servicio de emergencia estatal de Ucrania, y otros funcionarios dijeron que parecía ser un Eurocopter Super Puma francés.

El asesor del Ministerio del Interior, Anton Herashchenko, dijo que los funcionarios que viajaban en el helicóptero eran amigos y que habían trabajado para fortalecer a Ucrania.

“Siempre los recordaremos. Sus familias serán atendidas”, escribió en Facebook.

El presidente Zelensky, por su parte, los describió como “auténticos patriotas“. (BBC Mundo)