5  raperos fueron asesinados en diez días en Inglaterra y Estados Unidos

La escena de rap es una escena de riesgo. O al menos, de más riesgo que otras. Así lo demuestran las olas de asesinatos que cada cierto tiempo asolan el mundo del hip-hop, y que en estos últimos días de verano se ha cobrado al menos cinco nuevas víctimas.

ESTE 2022 ESTÁ SIENDO ESPECIALMENTE TRÁGICO PARA ESTA ESCENA MUSICAL

La más reciente es la de PnB Rock, un rapero de Filadelfia conocido por su estilo melódico y canciones como ‘Fleek’ y ‘Selfish’, que fue asesinado el pasado lunes 11 por la tarde en lo que la policía dijo que creía que era un robo, después de que el artista fuera etiquetado en las redes sociales en un restaurante en el sur de Los Ángeles.

«El rapero fue «brutalmente atacado por un individuo que aparentemente, o creemos, llegó al lugar después de una publicación en las redes sociales del artista y la mujer que lo acompañaba, publicando en Instagram una foto de la comida», ha dicho el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Según ha relatado, el atacante ingresó al lugar, Roscoe’s House of Chicken and Waffles en el sur de Los Ángeles, y se produjo una pelea en la que PnB Rock fue asesinado a tiros debido a que se resistió a que le robaran los objetos de valor que tenía con él. Poco después de su muerte, el podcast Off The Record compartió una entrevista que realizó el artista a principios de este mes, en el que relataba que había sido amenazado recientemente por pandilleros mientras iba de compras con su novia y su hija.

Hace unos días, también fue asesinado a cuchilladas el rapero británico de 36 años Pat Stay, en la ciudad de Halifax. El artista, cuya muerte ha sido lamentada en redes por estrellas del género como Eminem, Method Man, Joe Budden o Drake, fue trasladado a un hospital después de recibir varias puñaladas pero no se pudo hacer nada para salvar su vida. La policía ya ha detenido a un sospechoso de 31 años.

Sólo unos días antes de la muerte de Stay, un joven y prometedor rapero de 21 años llamado Takayo Nembhard, y conocido en la escena como TKorStretch, fue apuñalado hasta la muerte en Londres durante el festival de Notting Hill. Su pareja, de la misma edad, está embarazada y su manager está tratando de recaudar dinero para ayudarla.

El pasado 7 de septiembre, en la capital británica se produjo otro incidente que acabó con la vida de un rapero, y que en este caso está trayendo una fuerte polémica porque fue tiroteado por la policía metropolitana en Streatham Hill a pesar de que iba desarmado. Se trata de Chris Kaba, un joven de 24 años conocido como Madix o Mad Itch 67 que formaba parte del grupo 67 de ‘drill rap’ nominado a los premios MOBO de la industria musical británica.

Fue perseguido por varias calles cuando los agentes recibieron una aviso en el que se les alertaba de que una cámara de vigilancia había detectado un vehículo cuya matrícula estaba relacionada con un incidente armado en los últimos días. Cinco unidades policiales y un helicóptero fueron tras él y se produjo un accidente que derivó en un tiroteo cuyas circunstancias aún no han sido aclaradas.

De hecho, su familia ha emitido un comunicado en el que reclama una investigación urgente de lo sucedido y acusa de racismo a la policía metropolitana de Londres. «Nos escandaliza ver que, en este siglo, los especialistas de la ley, los policías, pueden segar la vida de alguien, especialmente la de un joven.

Y de todas las preguntas que tenemos: ‘¿por qué esto, por qué aquello?’, nadie puede dar justificación sobre estos actos policiales. Para nosotros son totalmente racistas y criminales». El agente que disparó ha sido suspendido, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha declarado que acoge «con satisfacción esta decisión» y asegura que está «en contacto regular con un nuevo comisario mientras continúa su investigación independiente sobre el homicidio».

Tres días antes de este incidente, el 4 de septiembre en Londres se produjo un tercer asesinato de un rapero. Maximillian Kusi-Owusu, de 29 años, murió en el hospital después de ser encontrado con una herida de bala en Kensington High Street. Conocido en la escena ‘drill’ como M Lo, era padre de dos hijos, formaba parte del grupo £R y hacía solo unas semanas que había lanzado su última canción, ‘Keep It With Me.

Un verano fatídico

El verano ha dejado un inquietante número de muertos en el rap. El 13 de agosto, El 13 de agosto el rapero de 22 años Jamir Rucks fue tiroteado en Carolina del Norte. Lo mismo les pasó al canadiense Young Slo-Be el 5 de agosto, a JayDaYoungan en Lousiana el 28 de julio y a Rollie Bands en Florida sólo un día antes.

El 11 de julio a Money Gang Vontae le dispararon en una farmacia de Los Ángeles, y en circunstancias muy similares también murieron en otras ciudades estadounidenses, con dos días de diferencia, FBG Cash (el 5 de junio) y Hypo (3 de junio).