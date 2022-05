50 años después vuelve a la pantalla grande “Cholo”

A pocos días de su estreno en los cines peruanos, la leyenda del fútbol Hugo Sotil se emocionó en la proyección de la versión restaurada de su película “Cholo”, la cual vuelve a los cines peruanos.

HUGO SOTIL SOBRE SU CINTA: “ES UN BONITO MENSAJE PARA TODA LA JUVENTUD”

“Estoy más que contento, feliz de ver y recordar esos bonitos tiempos. Gracias por brindarme esta posibilidad de tener una nueva oportunidad de ver una película que registra mis inicios cuando empecé a jugar al fútbol. La he visto por primera vez y me he sentido muy emocionado y sobre todo contento“, sostiene el querido futbolista.

“Tengo las mejores expectativas con el estreno de esta película, a todo el público peruano los invito a que vayan a verla, es un bonito mensaje para toda la juventud”, manifestó con entusiasmo el mítico futbolista.

La cinta de 1972, dirigida por Bernardo Batievsky y protagonizada por Hugo Sotil, volverá a los cines por su 50 aniversario en una versión restaurada. La restauración digital del filme estuvo a cargo del Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California (UCLA) y tuvo como impulsora principal de este proyecto a Andrea Franco Batievsky, nieta del director de esta cinta peruana y además cineasta y artista radicada en Los Ángeles.

La hija del realizador, Maggie Batievsky, sostuvo que se siente afortunada de que el trabajo de su padre vuelva a los cines para celebrar su trabajo y el arte de Hugo Sotil.

“Tenemos la suerte de estar todos juntos de nuevo, sin duda es un regalo de Dios y todos compartimos una tremenda alegría que esta película pueda ser vista por nuevas generaciones. El mensaje no se podía perder y el arte de Hugo tampoco y quienes no lo conocían ahora tendrán la oportunidad de hacerlo”, señaló Batievsky.

“Cholo” cuenta la historia de un joven qué migra a Lima en busca de oportunidades. Diestro en fútbol desde pequeño, intenta encontrar una actividad que le permita la estabilidad económica y el éxito social. Tras fracasar en sus intentos de ingresar a la universidad, se ejercita en la práctica de la pintura, pero es con el fútbol que va a lograr lo que quiere. Convertido en un crack, pasea por Europa y encuentra una compañera sentimental.

Además de la participación estelar de la leyenda del fútbol peruano Hugo Sotil, “Cholo” cuenta con las actuaciones de Nancy Gross, Marina Cajahuaringa, Milner Cajahuaringa, Alejandro Vivanco, Fernando Larrañaga, Hernán Romero, Roberto Drago y Alberto Terry.

La música original estuvo a cargo de la recordada banda peruana El Polen, agrupación pionera del rock fusión y psicodélico en Perú y Latinoamérica.

Cincuenta años después vuelve a la pantalla grande una de las cintas peruanas más memorables de los setenta. La versión restaurada de “Cholo” se estrena este jueves 19 de mayo y hasta el momento se ha confirmado que podrá ser vista en en Cinemark Jockey Plaza, Cinemark Comas, Cinemark San Miguel, Cinépolis Plaza Lima Norte, Cinépolis Santa Anita, Cinépolis Arequipa, UVK El Agustino y UVK San Martín.