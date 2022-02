A un mes de la entrega de los Oscars, Will Smith es favorito a mejor actor

Uno de los eventos que son más esperados a lo largo de todo el año es la entrega de los Oscars, un reconocimiento de la academia para lo mejor del cine de Hollywood y también algunas películas realizadas fuera de Estados Unidos o de forma independiente.

Hasta el momento la película que lleva las de ganas es “El poder del perro” con 12 nominaciones, además de que hay grandes actores que son serios candidatos a ganar el premio para el que están en una terna, tal es el caso de Will Smith con “El método Williams” y Olivia Colman con “La hija oscura”.

Sin duda alguna, Will Smith ha destacado por ser un actor polivalente y con gran calidad en cada uno de sus trabajos, pero lo que logró en “El método Williams” lo tienen como amplio favorito para las casas de apuestas como Circus, por encima de otros actores de gran renombre como Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield y más.

Los expertos en el cine coinciden en que el 2022 podría ser el año del legendario Will Smith como mejor actor. “El método Williams” cuenta la historia de Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena Williams; la historia se destaca porque cuenta la visión clara y a futuro que tenía el padre de las atletas para llevarlas de las calles de California a ser de las más grandes a nivel mundial, aunque ello incluía métodos poco convencionales.

El porqué del favoritismo de Smith es claro. Ya se hizo con el Globo de Oro en la más reciente entrega de los premios, se encumbró en la categoría dramática, algo que le dará un gran plus en la búsqueda del galardón más importante y para el que ya estuvo nominado antes con “En busca de la felicidad” y “Ali”.

En esa misma gala, Andrew Garfield, otro de los favoritos para el Oscar, celebró en la categoría comedia o musical por su participación en “tick, tick… Boom!” una película que se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming Netflix. Sin duda una buena noticia para Garfield, quien también volvió a ceñirse el traje de Spiderman para este año.

No se puede pasar desapercibido que en general la competencia es reñida porque también han peleado con todo Benedict Cumberbatch, Peter Dinklage, Denzel Washington, entre muchos otros.

Una de las películas que más destacó justo es la protagonizada por Denzel: “La tragedia de Macbeth, una adaptación del clásico de la literatura escrito por William Shakespeare, aunque con tonos, según los críticos, de expresionismo alemán.

Este actor tiene algo en contra, las adaptaciones de Shakespeare no siempre agradan a la academia, el único que ha logrado terminar con ese punto en contra fue Laurence Olivier por su adaptación de Hamlet.

Quien sin duda alguna tiene posibilidades, pero muy por debajo de Will Smith y Andrew Garfield es Benedict Cumberbatch, quien protagonizó “El poder del perro” en Netflix. Un largometraje de la categoría western que tiene un enfoque hacia la masculinidad frágil y la homosexualidad.

Aunque el “Dr. Strange” sabe que lo suyo dependerá más de un milagro, sabe que esta clase de premios suelen tenerlos como ya le pasó en su momento a Sean Pen o Anthony Hopkins.

Destacar también la presencia de Joaquin Phoenix en esta disputa por el premio tiene un papel menos excesivo que otros que ha tenido a lo largo de su carrera, en la película “C’mon C’mon” interpreta a un periodista radiofónico que se va de viaje a través del país con su pequeño sobrino.

Aunado a ello, está Leonardo DiCaprio con su séptima candidatura al Oscar, esta ocasión por “No mires arriba”, película de comedia que se puede encontrar en Netflix. En ella hace el papel de un profesor universitario que trata de alertar al mundo de que un meteorito podría destruir la tierra en menos de medio año.

Una de las cosas que podría pesarle a Will Smith en la búsqueda del tan anhelado Oscar es la decepcionante taquilla que ha tenido su película, sin embargo, mientras no haya opciones claras para la crítica, mantendrá su condición de favorito, incluso desde el sentido que se decidió contar la historia del señor Williams y no desde la perspectiva de Venus y Serena.