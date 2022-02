Juan Cadillo: “Castillo no tiene criterio para consultar”

Tras su abrupta salida del ministerio de Educación, el extitular de este sector, Juan Cadillo, decidió romper su silencio. En una entrevista concedida a un medio local, manifestó que el gran error del presidente de la República Pedro Castillo es no tener la capacidad para consultar o leer lo que ocurre.

EXMINISTRO DA ‘JALÓN’ DE OREJAS A PRESIDENTE DEL PERÚ POR NO SABER CONSULTAR U OBSERVAR.

“Yo creo que todos aprendemos, es parte de la vida. Siempre he dicho que aquella persona que arriesga tiene posibilidades de errar, pero allí el tema es con quién te rodeas. El objetivo es aprender de los mejores y eso es lo que tratamos de hacer, por ejemplo, en la gestión, entramos y no movimos muchas personas porque sabíamos que existía una gran experiencia dentro del ministerio y lo que buscamos es que la maquinaria se mueva porque sabíamos que en el caso educativo teníamos un gran problema. Uno de los enormes problemas que tiene el presidente es que se aísla demasiado y no cuenta o no tiene criterios para saber consultar y leer lo que está sucediendo. Creo que en algún momento ha perdido la perspectiva y esto se da justamente porque él dice que, incluso, no lee los medios. Hay que informarse de todo, sea a favor o en contra. A veces cuando te critican puede doler bastante, pero justamente está en administrar esa información para tomar buenas decisiones”, aseveró.

Por otro lado, el exministro cuestionó la ley sobre la SUNEDU aprobada por el Congreso y dejó en claro que no solo es un retroceso, sino que, además, demuestra que detrás de ello, hay intereses.

Leer también [Proyecto de ley plantea expulsión de extranjeros]

“Es un retroceso, es importante tener una institución totalmente independiente. (…) En esos dos meses que estuvimos, mantuvimos a raya estas iniciativas porque les presentamos un norte a los congresistas y a la propia Sunedu”, dijo.

“Lo que hay es bastantes intereses, pero de status quo. Básicamente, la gente quiere que el sistema se mantenga igual. O sea es una igualdad para que los profesores no se esfuercen a obtener mejores títulos porque ‘así me siento cómodo’. Y lo otro es que las universidades, que tienen problemas de licenciamiento, reclaman para seguir ingresando más estudiantes porque de esa manera hay un flujo de dinero y tienen la esperanza de seguir manteniéndose dentro del sistema”, finalizó.