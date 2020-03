“Abre los ojos” no saldrá más en Latina

El ex conductor de “El Valor de la Verdad”, Beto Ortiz, no dudó en pronunciarse tras haber publicado un comunicado de su productora “Público Cautivo”, donde se anunciaba la salida del aire del programa “Abre Los Ojos” por Latina, también conducido por el mencionado periodista.

Y es que al parecer, el canal ubicado en San Felipe, habría decidido cancelar el programa luego de que se creara un fuerte problema con las exintegrantes de “Nubeluz”, Lilianne Braun y Xiomara Xibillequienes, quienes denunciaron al productor ejecutivo por haberlas engañado al decirles que hablarían de los 30 años de show infantil, sin embargo de la nada fueron bombardeadas con preguntas sobre la muerte de Mónica Santa María.

Es por eso, que el periodista no dudo en usar su cuenta de Twitter para minimizar el hecho.

“Gracias, queridos colegas pero… ¿cuál fue el escándalo de Nubeluz que no me enteré? Por el amor de Dios, Nubeluz ya es una reliquia para exhibirla en un museo de cera junto al Tío Johnny, Cachirulo y Copetón. (También viene: ¡el escándalo de Copetón!)”, escribió el presentador.