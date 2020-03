Usuarios arremeten contra la ‘Retoquitos’

Janet Barboza, más conocida como la “retoquitos”, no dudó en responderle al periodista Federico Salazar, quien respaldó a Magaly Medina sobre las acusaciones que la señalan de no ser periodista, al haber cursado solo dos ciclos.

“Magaly es alguien que se ha desempeñado en las canchas. Que lo haga bien o mal no tiene que ver con que tenga o no título… Supongo que Janet no es alguien particularmente del ambiente periodístico, creerá que el título te hace ser periodista. Eso no necesariamente es así, tampoco está mal que lo tengas”, manifestó Federico Salazar en su momento.

Es por eso que, a través de Twitter, Janet arremetió contra Salazar, tildándolo de “mentiroso”.

“El asunto acá es el engaño, Federico Salazar. Yo estudié 2 años de producción de Televisión y nunca me vendí como productora”, escribió la exfigura de Latina.

Sin embargo, muchos usuarios arremetieron contra el comentario de la “Reina de las movidas”.

“Magaly es periodista y mejor que otros incluso. Sin embargo, tú solo representas lo más vulgar de la cumbia”, “Tu momento ya pasó. No te quieras colgar de Magaly”, “Janet, sé buena perdedora, la gente no te prefiere así es la tv, te cancelaron y nadie te extraña” “apareciste en la TV por salir en tangas, una diferencia muy grande”, fueron algunos de los comentarios en redes.