Actores que dejaron Hollywood y son exitosos

A pesar que iniciaron sus carreras de una manera increíble, terminaron dejando su actuación para dedicarse a otro tipo de trabajos. En muchos de estos casos, empezaron en la actuación cuando era niños teniendo protagónicos, pero al parecer con forme fueron creciendo, se dieron cuenta de la actuación no era lo suyo.

MUCHOS DE ESTOS ROSTROS FUERON UNAS ESTRELLAS DE LA INDUSTRIA CUANDO ERAN MUY JÓVENES HOY EN DIA SE DESEMPEÑAN OTROS RUBROS

Mara Wilson

La niña que se puso en la piel de “Matilda” se tomó muy en serio el rol que interpretaba en la clásica película de los 90 y siguió amando los libros, ya que actualmente se desempeña como escritora y tiene una buena lista de títulos en su repertorio.

Leer también [Figuras de Hollywood que siguen triunfando a sus más de 80 años]

Danny Lloyd

El niño que interpretó a “Danny Torrence” en la película de terror “El Resplador”, dejó las cámaras y actualmente es un profesor de biología en ElizabethtownCommunity.

Jeff Cohen

El simpático “Gordi” de “Los Goonies” dejó Hollywood para dedicarse en cuerpo y alma a su pasión, las leyes, actualmente se desempeña como abogado.

Rick Moranis

Estuvo en la tan querida y aclamada película“Los Cazafantasmas” o poniéndose en la piel del padre en “Cariño: he encogido a los niños”, entre muchas otras películas. Actualmente vive enteramente para su familia, pues es amo de casa.

Angus T. Jones

El niño del trío protagonista de la mítica “Dos hombres y medio” dejó la actuación tras un montón de problemas personales con las drogas y las disputas con los miembros del rodaje. Dejó la serie 2 temporadas antes de su final y logró salir del bache cuando conoció a Dios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Mary Kate y Ashley Olsen

Las gemelas que tuvieron un enorme éxito en la televisión por sus papeles en “Padres forzosos”, entre muchas otras series. Abandonaron la interpretación en su adolescencia y probaron suerte en el mundo de los negocios.

Ahora, cuando Netflix estaba preparando un reboot que lleva por nombre “Madres forzosas”, intentaron que las gemelas estuvieran en la serie, pero su negativa fue rotunda.

“No me he puesto delante de una cámara desde que tenía 17 años y no me siento cómoda actuando”, explicó Ashley en abril de 2021.

Frankie Muniz

Uno de los protagonistas de “Malcolm in theMiddle”y que incluso fue nominado a los Premios Emmy en 2001 por su trabajo en la serie, dejó por completo el mundo de la actuación, salvo pequeños cameos y apariciones en algunas series para dedicarse a su pasión: ser piloto de carreras. Incluso firmó contrato con Jensen Motorsport, y recientemente se convirtió en padre.

Lucy Liu

Aunque es cierto que estuvo mucho tiempo tras las cámaras después de su paso por “Ally McBeal” o estando en grandes éxitos como “Los Ángeles de Charlie” o “Kill Bill”, Lucy Lu acabó abandonando el mundo de las cámaras para dedicarse por completo al arte y la pintura.

Incluso cambió su nombre al de Yu Ling, pseudónimo con el que firma sus obras. Actualmente dona gran parte de lo que genera a organizaciones benéficas.

Jack Gleeson

El joven actor conocido por su papel como el odiado “Joffrey Baratheon” en “Juego de Tronos” y que ha estado ligado al mundo de la actuación desde que tuvo 8 años, tuvo claro que tras abandonar la serie quería tomarse un descanso en del mundo cinematográfico.

Ahora es estudiante del Trinity College de Dublín, donde se está especializando en teología y filosofía.

Josh Herdman

Fue de los secuaces de Malfoy en las películas de Harry Potter, Gregory Goyle, pero tras un par de películas dio un giro total a su vida, abandonó los focos y comenzó a entrenar para convertirse en un luchador profesional de artes marciales mixtas o MMA.

No podíamos dejar de mencionar a Cameron Diaz, quien luego de ser una de las mejores actrices mejor pagadas de Hollywood, ahora se dedica por completo al cuidado de su familia. Se sabe que la ex actriz se convirtió en madre, pero hasta el momento no ha mostrado públicamente a su hija, ya que quiere mantener su vida privada.