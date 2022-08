ADN confirma que Mafer es hija de Tommy Portugal

El último lunes, el cantante de cumbia y su hija Mafer Vélez se realizaron una prueba de ADN la cual ha demostrado que Tommy Portugal es el padre biológico de la joven. Tras el resultado, Mafer, quien está luchando por ganarse un lugar en el mundo musical aseguró que está luchando por ser reconocida legalmente por el cumbiambero y llevar su apellido.

LA JOVEN ASEGURA QUE ESTÁ LUCHANDO PARA TENER EL APELLIDO QUE LE CORRESPONDE

Aunque Mafer aparece en las redes sociales con el apellido de Tommy, no lo tiene legalmente, es por ello que tras demostrar que es hija biológica del cantante, espera que pueda iniciar el proceso legal para ser reconocida.

“No quiero volver a decir que si no se hubiera hecho público, no se hubiera dado, pero tal vez. A la gente que dice que estoy rogando un apellido, en realidad no estoy no estoy rogando un apellido, estoy pidiendo lo que me corresponde”, expresó.

Por su parte, la conductora Magaly Medina lamentó que Tommy Portugal no se haya podido comunicar con su programa para hablar de los resultados y resaltó que espera que se haga lo correcto.

Leer también [BLACKPINK estrena el videoclip de “Pink Venom”]

“Uno reclama lo que es justo, uno no está mendigando por un apellido, porque tú te mereces ese apellido, ese hombre es tu padre biológico y tú tienes derecho de reclamarle su apellido”, expresó.