Andrea Cifuentes niega romance con alcalde de La Molina

La ex chica reality rompió su silencio luego de que Jamila Dahabreh se presentará en un programa para contar detalles de su romance con Álvaro Paz de la Barra. Andrea Cufuentes marco distancia y negó tener un romance con el alcalde, asimismo, aseguró que no hablaría de terceras personas.

La ex integrante del desaparecido programa “Bienvenida la tarde” aseguró que no tiene nada malo que decir sobre él aún esposo de Sofía Franco.

“Yo no tengo una relación con Álvaro Paz de la Barra, así como tampoco tengo nada negativo que decir de él. No hago lo que no me gustaría que me hagan, con esto quiero decir que no voy a hablar de terceras personas mucho menos me expresaré mal de otra mujer. Espero aclaro esto, no me involucren más en todo este show”, escribió. Además pidió respeto por negarse a declarar y resaltó ser una mujer soltera.