Serenos de municipio de Breña capturan a requisitoriado que asaltó a joven censista

GRACIAS AL MONITOREO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y EL PATRULLAJE PERMANENTE, INDICA EL ALCALDE LUIS DE LA MATA

En una rápida acción, gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Breña, se logró la detención de un delincuente que había asaltado a una joven censista, a quien le robó una tablet mientras realizaba su labor de campo.

Los operadores de videovigilancia alertaron sobre un robo en la avenida Pedro Donofrio (cuadra 4), por lo que serenos motorizados que patrullaban la zona acudieron de inmediato, iniciándose una persecución contra el sujeto que intentaba huir. Finalmente, fue intervenido en el jirón Castrovirreyna (cuadra 9) y trasladado a la comisaría del sector.

El detenido Ricardo Romero Dávila, de 37 años, acumula más de diez denuncias por distintos delitos, entre ellos robo agravado, hurto de vehículo y violencia familiar, además de contar con requisitoria vigente.

Al respecto, la gestión del alcalde Luis De la Mata reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana a través del trabajo articulado entre el sistema de cámaras de vigilancia y el patrullaje permanente, se garantiza una respuesta rápida y oportuna las 24 horas del día.

“Seguimos fortaleciendo la seguridad ciudadana en nuestro distrito”, señaló.

En ese sentido, el municipio ha iniciado una convocatoria para cubrir puestos de Serenazgo motorizado, con el objetivo de reforzar el patrullaje y la protección de nuestros vecinos.

Cabe destacar que el alcalde Luis Felipe De la Mata participó en la ceremonia por el 22.º aniversario del Escuadrón Verde – PNP, junto al ministro del Interior y la presidenta del Poder Judicial.

En reconocimiento a este logro, el burgomaestre entregó la Medalla del Sol Radiante del Distrito, colocándola en la Bandera de Guerra del Perú, símbolo de unión y victoria. Así se reconoció la gran labor del Grupo Terna y los agentes de inteligencia, piezas claves en la lucha contra el crimen y narcotráfico, garantizando la seguridad de todos los peruanos.