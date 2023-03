Alejandra asegura que Said si es billetón

La parejita estuvo invitada en el programa de María Pía Copello donde contaron detalles de sus planes a futuro. Según Alejandra Baigorria y Said Palao si tendrían planes de matrimonio y de agrandar la familia, eso sí, con bienes separados, ya que cada uno tiene su billete y no solo la rubia como se creía.

LA RUBIA SEÑALÓ QUE SE CASARÍAN POR BIENES SEPARADOS

La empresaria considera que los frutos que cada uno tendrá de sus esfuerzos debe mantenerse así, por lo que se casarían con bienes separados.

“Si no estoy casada, obviamente son bienes separados“, dijo en un primer momento Alejandra.

Justamente, aprovechó ese momento para aclarar que Said no es ningún mantenido y que también tiene lo suyo, según la rubia de Gamarra, el chico reality haría muy buenas inversiones.

“Lo que pasa es que la gente me conoce a mí como emprendedora, pero no conoce la parte de Said, pero tú no sabes las inversiones que hace Said, que yo reniego porque le digo tanto no. A él no le gusta decir”, sentenció.

Por su parte, el popular “Samurái” señaló que a él le gusta compartir su día a día y sobre su hija, más no sobre sus negocios, ya que así evita las malas vibras.