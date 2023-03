Magaly recomienda a “Uchulú” seguir con denuncia

El último fin de semana, Etza Reátegui denunció en sus redes sociales que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un cantante en “El reventonazo de la chola” un día después decidió retractarse y asegurar que todo se trató de una broma. Magaly Medina lamentó que la “Uchulú” no tome la seriedad que amerita el caso.

CREE QUE DEBIÓ SOSTENER DENUNCIA CONTRA TONY ROSADO

Tony Rosado fue señalado como el agresor de la “Uchulú, pero lo negó tajantemente y teniendo comentarios homofóbicos. Magaly le recomendó a la actriz cómica no pasar por alto un hecho así y continúe con su denuncia.

“Esa persona no te dio autorización para que la tocaras, y la Uchulú tiene que saber que esa cosa no puede normalizar. No te arrepientas, no lo minimices. No porque quieras quedar bien con Ernesto Pimentel, con tus demás compañeros, no. ¿Para qué? Hay que ser valiente. Cuando uno deja caer una denuncia de este tipo, hay que mantenerla hasta el final”, precisó.

Recordemos que la “Uchulú” se retractó en un en vivo con Ernesto Primentel.