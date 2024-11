Alejandro Cavero: Nada garantiza que Dina llegue a enero de 2025

Cavero menciona que la mandataria está sola políticamente, no lidera y tampoco es apoyada por el premier, a quien debería cambiar.

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero (Avanza País), afirmó que «nada garantiza» que Dina Boluarte logre llegar a enero próximo como presidenta de la República, y subrayó la necesidad de un cambio urgente en el gabinete ministerial.

«Depende exclusivamente de ella (quedarse hasta el 2026), de cuán dispuesta esté a liderar el cargo que tiene. Nadie en el Parlamento está en la posición de desestabilizar al país ni de crear caos… Nada garantiza que llegue a enero o febrero; está en una situación muy crítica. Tiene que recomponer su equipo», sostuvo Cavero, destacando la importancia de que la mandataria recupere el liderazgo y logre cohesionarse con su equipo de gobierno para superar la crisis política que enfrenta.

“La presidenta está sola con cuadros técnicos, está sola políticamente, no tiene una estrategia y está en una suerte de piloto automático. Ella quiere llegar al 2026 como sea, y eso no está bien (…) Su Gabinete debería cambiar, empezando por el premier, que no está articulando el Gabinete ni ofreciendo respuestas políticas. Está ahí solo para cumplir con la formalidad de tener un premier”, indicó el legislador.

Respecto a la vacancia presidencial, Alejandro Cavero afirmó que el país ya no puede seguir soportando más inestabilidad ni vacíos de poder. «Lo que pasa es que tampoco estamos para estar empantanados un año y medio; hay que evaluar la balanza», señaló, sugiriendo que es necesario tomar decisiones claras para evitar prolongar una situación de incertidumbre política. El congresista hizo hincapié en la urgencia de una solución que permita estabilizar el país y restablecer la gobernabilidad.