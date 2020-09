Sheyla: Reveladores chats la dejan por los suelos

La figura de América Televisión siempre ha estado envuelta en polémica con sus relaciones amorosas, sin embargo, Sheyla Rojas tenía un secreto guardado bajo siete llaves, el cual compartía con el futbolista Luis Advíncula. El ex asistente de la rubia no tuvo reparos en revelar cómo se dio el “affair” entre la conductora y el futbolista, además de mostrar conversaciones que no favorecen en nada a la ex de Pedro Moral.

RUBIA Y SU EXASISTENTE “SANGRARON” A LUIS ADVÍNCULA. VIAJARON A ESPAÑA CON TODO PAGADO “SHOPPING, PASEOS…”

Según Irvin Verá, la exchica y el popular ’Rayo’ se conocieron por Instagram, coordinando el primer encuentro en el Hotel Country Club donde almorzaron. Asimismo reveló que ese mismo día el seleccionado invitó a Sheyla a una fiesta, la cual se llevaría a cabo en la noche. El ex asistente aseguró que Sheyla le pidió que fuera con ella y aceptó.

Además, el examigo de la “Leona loca” contó que cuando llegaron al departamento en Miraflores las cosas fueron fluyendo poco a poco entre el futbolista y la conductora, dando como resultado la foto en la que la rubia está sentada encima de Advíncula. Asimismo, dijo que esa misma noche el “Rayo” los invitó a España, país al que viajaron el 23 de noviembre del 2019 y que se hospedaron por cuatro días en un hotel de 4 estrellas.

Sin embargo, Verá manifestó que la amistad no llegó a mayores, pues Sheyla y Advíncula se dejaron de hablar en enero de este año por una discusión entre ellos.

Lo que más llamó la atención del reportaje presentado por el programa de Magaly Medina fueron las conversaciones que mantuvo la conductora de “Estas en todas” con su examigo, las cuáles hablaban de Luis Advíncula.

En la conversación que se habría dado antes del viaje entre Sheyla e Irvin se evidencia el plan que tenían para sacarle provecho al futbolista.

“Si tenemos que sangrar, tenemos que sangrar. Siempre regia“, escribió Sheyla a lo que Irvin responde, “Pasaje, plata, shopping, paseos”, quien le aconseja que por nada del mundo se vaya a dejar ‘comer’ y que diga durante el viaje que esta con la regla. Sin embargo, la conductora responde que si el jugador la consciente será posible “que me deje coja, sino next”.

Por otro lado, el ex relacionista público de Sheyla mostró la conversación que tuvo con el futbolista, donde Advíncula asegura estar impactado con la belleza de la figura de América Televisión.

“Yo siempre me porto bien. Me encanta tu amiga, muchísimo”, expresó el seleccionado.