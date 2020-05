Amy G se defiende de acusaciones

Dio la cara. La salsera se presentó en el “Reventonazo de la Chola Chabuca” para dar su versión de los hechos y ponerle fin a la polémica que inició Mayra Goñi al decir que ya no confía en ella por declarar que las “cosas fluían” con Nesty cuando participaban en un reality de talentos.

“Yo no me voy a prestar para ningún show, ningún juego, ni tonterías para eso. Me gusta como persona, como amigo (Nesty). Solo hay una sola verdad. Estoy decepcionada de la situación. No le costó nada a él decir que era un malentendido. Yo ya he no he vuelto a hablar con ellos”, expresó Amy Gutiérrez.

Por otro lado, la intérprete de “No sé” reveló que los profesores siempre les decían que ambos tenían que “Fluir” y ponerse en el personaje de la canción para que la interpretación sea más real y negó haber visto al cantante urbano como algo más que amigos.

Además, la salsera indicó que nunca traicionó a Mayra Goñi, pues ellas conversaron en su momento y le explicó en qué contexto se dieron esas declaraciones. Otra de las cosas en las que hizo hincapié fue sobre los ataques que ha recibido su familia, pues ella es consciente que como artista está expuesta a este tipo de cosas, pero no permitirá que se metan con su progenitora.

“Una cosa es que se metan conmigo y yo lo dejo porque soy muy respetuosa en ese tema. Yo no me meto con nadie. No necesito responder. Pero si se meten con mi familia, eso es algo que yo no puedo permitir y hoy quiero mostrar a esa Amy, que no se va a dejar”, acotó.

Finalmente, Amy Gutiérrez le dedicó unas palabras a Mayra Goñi. La cantante de salsa dijo comprender la actitud de la actriz y que a pesar de todo estará para ella, pues lamenta que por esta situación se haya perdido una bonita amistad.