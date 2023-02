Anthony Aranda desmiente a Magaly

Volvió a la carga. Magaly Medina compartió una nota donde evidencia que Anthony Aranda ganaría 2400 soles, por lo que no podría solventar los gastos a los que está acostumbrada Melissa Paredes. Evidentemente el bailarín no se quedó callado y se presentó junto a su jefe, quien señaló que le sacaron información de manera engañosa.

MAGALY ASEGURÓ QUE NOVIO DE MELISSA GANA S/ 2400, PERO JEFE DE ‘ACTIVADOR’ JURA QUE LO UTILIZARON

Dennis Montejo, director y dueño de la Academia ‘Montejo’, se pronunció con un video. Ahí negó que haya hablado del salario de Anthony Aranda y consideró que fue “utilizado” por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, quienes intentaron sacarle información de manera engañosa.

“Me ha utilizado para hacer daño a Anthony, para desprestigiar la carrera de Anthony. Las preguntas no fueron esas y fueron otras y ha utilizado mis respuestas para hacer daño”, comentó. “Anthony trabaja en Montejo, es director de ‘Montejo’, y dirige mis talleres de niños. Ya quisiera yo que Anthony me cobre lo que usted dice que yo he dicho que cobra. Es uno de los profesores más caros del Perú, por lo que sabe, por lo que es. Ha competido nacional y a nivel internacional”, aseguró.

Aunque el empresario decidió ocultar el video, reiteró en el programa “Préndete” lo dicho, Montejo aseguró que el programa habría editado sus declaraciones para perjudicar a Anthony, por ello retó a la conductora al sacar el contenido sin editar.

“Me preguntaron cuánto gana él, pero respondí que no puedo decirlo porque es personal. Al yo dar esos montos, asumieron que es lo que Anthony gana”, agregó.

Anthony Aranda le respondió fuerte y claro a Magaly manifestando que sólo busca hacerle daño y desinformar.

“¿Y ahora quién quedó como mentiroso, señora? O sea, me parece fatal que haya utilizado al señor Denis Montejo, un coreógrafo prestigioso, respetable y profesional, para editar sus videos para hacer mal. O sea, ¿yo qué le he hecho a usted, señora? No entiendo. Ya basta, señora, basta de hacer el mal, deje de mentir. En el Perú ya nadie le cree. Deje de mentir, por favor. Ya cásense un poquito”, indicó.