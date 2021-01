‘Armonía 10’ cancela concierto presencial

La conocida orquesta de cumbia había anunciado su primer concierto presencial sin venta de alcohol para el 10 de enero en un local de Comas. Sin embargo, este evento fue cancelado, así lo dio a conocer, Walter Arturo Lozada Floriano, gerente general de ‘Armonía 10’.

CRÍTICAS HICIERON DESISTIR A LA AGRUPACIÓN DE CUMBIA PARA VOLVER A LOS ESCENARIOS

El motivo de esta decisión, es porque no lograron recibir la aprobación de la Municipalidad de Comas para realizar el concierto, además de las constantes críticas de sus fanáticos asegurando que no asistirían a la presentación.

A esto se suma, que a ‘Armonía 10’ no le ha gustado que la prensa local hable de ellos, pues consideran que han tenido una imagen limpia alejada de los escándalos, por ello decidieron dar un paso al costado.

“Como hermano mayor y como cabeza de esta empresa ya he tomado la decisión, he preferido no ir para seguir haciendo de esto una comidilla. A nosotros no nos gusta que nos toquen el nombre”, expresó Walter Lozada.

Como se recuerda la agrupación fue una de las primeras que se mostró en contra de los conciertos presenciales, asegurando que iban a esperar el momento oportuno para volver a los escenarios, por lo que causó gran sorpresa cuando anunciaron su concierto.