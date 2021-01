Jamila niega amorío con Anderson Santa María

La conocida modelo salió al frente, luego de que salieran unas imágenes donde se luce caminando con el futbolista Anderson Santa María en las playas de México. Según Jamila Dahabreh, habría coincidido de casualidad con el seleccionado y negó rotundamente que le haya pagado el viaje.

Jamila confirmó que si conoce al futbolista, pero que es sólo su amigo, asimismo aclaró que ese momento en el que fue grabada, su hija se había perdido y Santa María le ofreció su ayuda para encontrarla.

“Quiero aclarar que yo me crucé con Anderson solo unas horas. No pasamos Año Nuevo juntos ni nada, él se fue a Cancún. Yo me he cruzado con mucha gente aquí, como 50 personas de Perú. Todo ha sido casualidad. Yo no he pedido que no pasen el ampay, no inventen cosas que no son”, expresó para “Amor y fuego”.

Finalmente la rubia recalcó que viajo a México con su hija, por el padre de la menor ya que él le pagó el pasaje y no el seleccionado como se anunció en el ampay.