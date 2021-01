Pedro Suárez Vértiz planea película biográfica

El artista peruano anunció que pronto lo podríamos ver en la pantalla grande debido a que su manager, Robelo Calderón, está en conversaciones con diferentes directores para rodar una película sobre su vida. Así lo anunció Pedro Suárez Vértiz a través de sus redes sociales.

“Siempre van y vienen las propuestas de hacer una película de mi vida. El mismo Pancho Lombardi me propuso hacerlo, pero mis constantes giras y conciertos no me lo permitían. Hasta yo mismo quise escribir el guion porque me apasiona el mundo del cine, pero no se pudo. En estos tiempos mi manager Robelo Calderón ya tuvo conversaciones con diferentes directores, pero aún no se ha definido nada“, expresó el cantautor.