Asesinan a censista dentro de su vivienda en Tarapoto

POLICÍA DETIENE A DOS PRESUNTOS IMPLICADOS, UNO DE ELLOS UN MENOR DE EDAD

Un nuevo crimen ha conmocionado a Tarapoto tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Larry Joel Contreras Cenepo (34), dentro de su vivienda.

La víctima, censista del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), fue encontrada con múltiples lesiones y heridas punzocortantes, según confirmó la Policía Nacional (PNP).

Agentes de la PNP y de criminalística acudieron al inmueble y verificaron que el cadáver presentaba diversas lesiones, hematomas y cortes provocados por objeto punzo cortante. La Fiscalía y la División de Investigación Criminal de Tarapoto iniciaron la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el móvil exacto.

El jefe de la División Policial de Tarapoto, coronel Robert Cruzado, indicó que se realizarán exámenes correspondientes y que no se descarta ninguna hipótesis. Mencionó que podría tratarse de un crimen pasional o una agresión derivada de una pelea tras el consumo de licor.

En las primeras horas de trabajo policial, la PNP detuvo a Junior Tarrillo Fasabi (23), y a un menor de 17 años como presuntos implicados en el asesinato. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar las diligencias.

Las autoridades señalaron que las declaraciones de los detenidos serán claves para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas del crimen registrado en la vivienda de la víctima.

La PNP no descarta que el asesinato esté vinculado a un conflicto pasional o una disputa ocurrida durante una reunión en la que participaron la víctima y los sospechosos, según los indicios hallados en el lugar.