Matan a prestamista por disputa de terrenos en Villa el Salvador

RECIBIÓ CINCO DISPAROS EN PLENA VÍA PÚBLICA, INCLUSO FAMILIARES SEÑALARON COMO AUTORA INTELECTUAL A LA HERMANA

Elizabeth Choque (50) fue asesinada la noche del 12 de agosto en Villa El Salvador. El crimen ocurrió en el cruce de la avenida José Olaya con la calle Los Sauces, muy cerca de su vivienda. La víctima, prestamista conocida en la zona, recibió entre cuatro y cinco disparos por parte de un sujeto que la atacó en plena vía pública.

Testigos indicaron que Choque residía a pocas cuadras y era conocida por dedicarse al préstamo de dinero con intereses. El ataque generó alarma entre los vecinos, quienes se acercaron al lugar mientras llegaban familiares y agentes de la Policía Nacional del Perú.

Una de las principales hipótesis apunta a una disputa por terrenos. Familiares de la víctima señalaron directamente a su hermana como presunta autora intelectual del crimen, versión que la PNP investiga como línea prioritaria.

Otra hipótesis está relacionada con su labor como prestamista. Según la Policía, personas que le adeudaban dinero podrían haber planificado el ataque como represalia, aprovechando su cercanía con el lugar del hecho.

Efectivos de la comisaría del sector y peritos de criminalística acordonaron la zona, recogieron evidencias y coordinaron con el Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo.