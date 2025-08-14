Dina promulga ley de amnistía a favor de miembros de FF.AA y PNP

PARA PROCESADOS O SENTENCIADOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO QUE VIVIÓ EL PAÍS ENTRE 1980 Y 2000

La presidenta Dina Boluarte promulgó ayer la ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Comités de Autodefensa procesados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000.

Tras su regreso de Japón, la mandataria encabezó una ceremonia para la firma de la norma, impulsada por el fujimorista Fernando Rospigliosi —presente en el acto—, la cual ha sido cuestionada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Boluarte calificó la medida como “un acto histórico” que devuelve la dignidad a quienes “lucharon en defensa de la patria”.

“Con esta amnistía histórica, el Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas y que los verdaderos defensores de la patria sean señalados como enemigos de la nación que juraron proteger”, afirmó.

Pese a los pronunciamientos en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la jefa de Estado aseguró que las leyes que promulga su gobierno se dictan “en el marco del respeto a los derechos humanos, pero también a la soberanía nacional”.

“El Perú es un país soberano y así se ejerce en todos los poderes del Estado y en todo nuestro territorio. La soberanía emana del pueblo y está consagrada en nuestra Constitución. Las leyes peruanas justas, correctas y adecuadas, que buscan la unidad, la paz y la reconciliación nacional, se cumplen porque somos un país independiente, autónomo y libre”, subrayó.

En otro momento, sin mencionar directamente a la Corte IDH, criticó a las organizaciones de derechos humanos que pidieron no promulgar la ley por considerar que favorece la impunidad y no garantiza la reparación de las víctimas.