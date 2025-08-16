Atentado con dinamita en Trujillo vuela 25 casas y deja 10 heridos

EXPLOSIVOS PROVOCARON DAÑOS EN TODA LA MANZANA GENERANDO PÁNICO ENTRE LOS VECINOS

La noche del jueves Trujillo se vio sacudida por un violento atentado con explosivos que dejó 10 heridos y 25 viviendas afectadas.

La detonación, registrada en la zona urbana del distrito Esperanza, generó pánico entre los vecinos, que describieron un estruendo estremecedor seguido de una onda expansiva que derribó muros y destrozó ventanas.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar para evacuar a los heridos, varios de ellos con lesiones graves por esquirlas y el colapso de estructuras. Las calles quedaron cubiertas de escombros, vidrios y restos de muebles lanzados por la fuerza de la explosión.

La onda expansiva afectó gravemente la infraestructura, dejando muros agrietados, techos colapsados y viviendas reducidas a escombros. Varias familias pasaron la noche a la intemperie por temor a nuevas detonaciones.

Vecinos relataron que el estruendo se escuchó a varios kilómetros, causando alarma en distritos cercanos. Muchos corrieron a auxiliar a las víctimas antes de la llegada de los rescatistas.

Los heridos fueron trasladados a hospitales locales, donde reciben atención médica. Algunos permanecen en observación debido a la gravedad de sus lesiones. El artefacto habría sido colocado de forma premeditada en un inmueble, provocando daños considerables en toda la manzana.

Fuentes policiales indicaron que la acción criminal habría estado dirigida a alias “Bolaños”, un individuo vinculado a actividades ilícitas en la región. Esta versión se maneja como una de las principales líneas de investigación.

Leer también [Afiliados a la ONP podrían retirar más de S/ 20,600 y recibir pensiones más altas]

Ministro del Interior

El ministro del Interior, presente en la zona pocas horas después, informó que el atentado se perpetró con cerca de 20 cartuchos de dinamita, provocando una destrucción que dejó varias casas inhabitables.

Las autoridades señalan que detrás del atentado estaría una disputa entre mineros ilegales. El ministro del Interior afirmó que “ya habíamos advertido oportunamente” sobre los riesgos de este conflicto que escaló hasta un ataque de tal magnitud.

El general PNP a cargo de la región pidió al Congreso revisar la ley de terrorismo para que actos como este sean tipificados como tales, dada su violencia y el impacto sobre la población.

El gobernador regional César Acuña declaró que brindará apoyo a las familias afectadas, comprometiéndose a coordinar con los municipios para la entrega de ayuda humanitaria.