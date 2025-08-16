Asesinan a padre e hijo mientras lavaban su camioneta en Huaral

TAXISTA AJUSTICIADO ERA CONOCIDO COMO ‘DJANGO’. SICARIO GRABÓ SU CRIMEN

Un sicario asesinó a un padre y a su hijo mientras lavaban su camioneta en Huaral. El homicida grabó el ataque, dejando el cuerpo de Santos Alberto Menacho Calderón, un taxista conocido como Django (42), dentro del vehículo, mientras que su hijo de 19 quedó tendido a un lado de la vía, sin posibilidad de recibir auxilio antes de fallecer.

El hecho ocurrió junto al Parque de los Sueños, en plena vía pública, generando terror entre vecinos y transeúntes que escucharon la ráfaga de disparos y vieron cómo las víctimas caían bajo el fuego.

Leer también [Exigen al gobierno publicar reglamento de ley de biocombustibles]

La escena fue registrada en video por el propio asesino y difundida en redes sociales, evidenciando no solo la frialdad del crimen, sino también la aparente intención de enviar un mensaje intimidatorio a rivales.

Testigos afirmaron que los atacantes llegaron en motocicleta, abrieron fuego de forma directa contra padre e hijo y huyeron por una avenida cercana, dejando casquillos regados en la pista.

Un rápido operativo policial permitió detener a cuatro sospechosos, incluido un menor de 16 años, vinculados presuntamente a la banda criminal Los Sanguinarios de Huaral, temida en la zona por su historial de violencia.