Presentan dos proyectos de ley para derogar promulgada Ley de Amnistía

CONGRESISTAS SEÑALAN QUE REPRESENTA UN RETROCESO EN LA LUCHA POR LA JUSTICIA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los congresistas Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) y Alfredo Pariona (Bancada Socialista) presentaron proyectos de ley para derogar la recientemente promulgada Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que cometieron delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000.

Como se sabe, la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó la referida norma, el último miércoles, en una ceremonia en Palacio de Gobierno.

El proyecto de ley de Edgard Reymundo fundamenta que la Ley de Amnistía vulnera «una serie de derechos fundamentales», por lo que la propuesta «busca evitar la impunidad en una serie de casos». En ese sentido, señala que el Centro por la Justicia y del Derecho Internacional indica que la norma promulgada «afectaría directamente a 156 casos con sentencia firme y a más de 600 procesos en curso, vulnerando los derechos a la justicia y a la reparación de miles de víctimas».

Además, indica que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido «como principio que las amnistías por violaciones graves de derechos humanos son inadmisibles» y que ha reiterado la «prohibición de amnistías y declaró que estos crímenes son de lesa humanidad e imprescriptibles».

«El derecho internacional de los derechos humanos establece estándares claros e inderogables frente a las graves violaciones como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Las normas convencionales y consuetudinarias reconocen que estos crímenes son imprescriptibles y no es posible que beneficiarse de medidas como amnistías, indultos o prescripción», señala.

Por su parte, la iniciativa legislativa del parlamentario Alfredo Pariona alega que Ley de Amnistía » representa un retroceso en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, ya que otorga impunidad quienes estuvieron involucrados en graves violaciones a los derechos de humanos».