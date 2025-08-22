AVEZADO DELINCUENTE Y REQUISITORIADO ES CAPTURADO POR SERENOS DE BREÑA

El sujeto, identificado como Ricardo Romero Dávila (37), registra más de diez denuncias por robo, violencia familiar y se encuentra requisitoriado.

En una rápida acción, gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Breña, se logró capturar a un delincuente que había asaltado a una joven censista, a quien le robó una tablet mientras realizaba su labor de campo.

Los operadores de videovigilancia alertaron sobre un robo en la Av. Pedro Donofrio (cuadra 4), por lo que serenos motorizados que patrullaban la zona acudieron de inmediato, iniciándose una persecución contra el sujeto que intentaba huir. Finalmente, fue intervenido en el jirón Castrovirreyna (cuadra 9) y trasladado a la comisaría del sector.

Ricardo Romero Dávila acumula más de diez denuncias por distintos delitos, entre ellos robo agravado, hurto de vehículo y violencia familiar, además de contar con requisitoria vigente.

La gestión del alcalde Luis De la Mata reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana. Con el trabajo articulado entre el sistema de cámaras de vigilancia y el patrullaje permanente, se garantiza una respuesta rápida y oportuna las 24 horas del día.