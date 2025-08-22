¿Qué pasó con el paro de transportistas?

DIRIGENTES SEÑALAN QUE FALTA DE CONSENSO ENTRE GREMIOS DE TRANSPORTE PROVOCÓ EL FRACASO

La anunciada paralización del transporte urbano en Lima y Callao no logró concretarse de manera masiva debido a la falta de consenso entre los diferentes gremios del sector, así los señalaron Julio Raurau y Ramón Rubí, presidente y director nacional de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes del Perú (CONET), en una reciente entrevista para RPP. Según los dirigentes, la medida careció de respaldo porque fue convocada de manera unilateral, sin coordinación con las principales organizaciones que agrupan a empresas y propietarios de vehículos de transporte público.

De acuerdo a CONET, el paro promovido por la Asociación Nacional de Transportistas e Integración (ANITRA), liderada por Martín Valeriano, no tuvo legitimidad ni representatividad, por lo que fue calificado como “irresponsable”. En ese sentido, indicaron que un sector caracterizado por la atomización y la presencia de múltiples actores, las decisiones deben ser tomadas de manera colegiada para evitar poner en riesgo a los usuarios y a los propios transportistas.

El gremio explicó que la ausencia de una posición unitaria refleja la fragmentación del sector transporte urbano, compuesto por diversas asociaciones, federaciones y empresas que muchas veces no logran ponerse de acuerdo. Mientras un grupo impulsaba la protesta, otros dirigentes consideraban que no estaban dadas las condiciones para salir a las calles.

“Un paro no se organiza con comunicados ni de un día para otro. Aquí no hubo consenso, y por eso la convocatoria fracasó. No se puede exponer al transporte y a los pasajeros de esta manera”, subrayaron los voceros en declaraciones para el citado medio. Esta falta de coordinación terminó debilitando la medida de fuerza, que apenas tuvo repercusión en algunas rutas específicas, sin afectar de manera significativa la movilidad en la capital.