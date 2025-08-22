Perú y Colombia confirman reunión en Lima por problemas limítrofes

PARA REVISAR FRONTERA EN MEDIO DE TENSIONES POR LA SOBERANÍA DE SANTA ROSA

Tras semanas de tensiones, los cancilleres de Perú y Colombia confirmaron un próximo encuentro en Lima con el objetivo de revisar, una vez más, el estado de la línea limítrofe y atender la situación de las comunidades que habitan en esta franja geográfica.

El anuncio se produce en medio de un clima de desencuentros alimentado por las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien cuestionó la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa, en la región Loreto.

En paralelo a estas fricciones, los gobiernos intentan sostener un canal de diálogo. La confirmación de la reunión de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), prevista para el 11 y 12 de septiembre en Lima, se presenta como una señal de apertura para retomar la cooperación bilateral. En este espacio, las autoridades analizarán temas vinculados a la seguridad, la movilidad y la atención a poblaciones que dependen de la estabilidad en la zona limítrofe.

El comunicado difundido tras la Cumbre de Países Amazónicos en Bogotá: “Hoy, 21 de agosto de 2025, con ocasión de la Cumbre de Países Amazónicos realizada en la ciudad de Bogotá, los ministros de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y de la República del Perú, Elmer Schialer Salcedo, sostuvieron una reunión bilateral enmarcada en un ambiente de cordialidad y respeto”, señaló la declaración conjunta. Además, ambos cancilleres reafirmaron la voluntad de trabajar “en armonía con las tradicionales relaciones de amistad y cooperación existente entre los dos países”.

Más allá del lenguaje diplomático, las diferencias sobre la soberanía del distrito de Santa Rosa generan ruido en la relación. Petro afirmó públicamente que Colombia “no reconoce” la jurisdicción peruana en esa localidad situada en la isla de Chinería, en la triple frontera amazónica con Brasil. Para el mandatario, este territorio “no ha sido asignado” de forma oficial a ninguno de los dos Estados y acusó a Perú de ocupar una parte que, según su versión, corresponde a Colombia.

La confirmación de la COMPERIF en Lima abre la expectativa de un espacio donde los reclamos puedan encauzarse en términos diplomáticos. Aunque el pronunciamiento de Petro generó controversia, la cita del 11 y 12 de septiembre permitirá revisar documentos, exponer posiciones y, sobre todo, escuchar a las comunidades que viven en la zona. En un contexto marcado por tensiones verbales, la apuesta de ambos cancilleres es retomar el camino del diálogo.