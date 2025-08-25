Balean bus de empresa Machu Picchu y hieren a un pasajero

CHORRILLOS: EXTORSIONADORES EN MOTO INTERCEPTARON VEHÍCULO Y ABRIERON FUEGO POR LOS CEDROS DE VILLA

Extorsionadores balearon un bus de la empresa de transporte Machu Picchu en Chorrillos y dejaron como saldo a un pasajero herido.

El ataque ocurrió la noche del sábado 23 en la zona de Los Cedros de Villa, cerca de la intersección de las avenidas Horizonte y San Marcos. Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon a plena vía pública.

Según testigos, el atentado se produjo cerca de las ocho y cuarenta de la noche, cuando el vehículo realizaba su recorrido habitual. Los atacantes abrieron fuego contra el lado del conductor, generando pánico entre los pasajeros.

El herido fue identificado como Agustín Ramírez Leiva (45), quien se encontraba sentado junto al chofer y recibió el impacto de uno de los proyectiles. Fue trasladado de urgencia al hospital Casimiro Ulloa, donde permanece estable y bajo observación médica.

En la escena, agentes policiales hallaron casquillos y constataron dos orificios de bala en el costado del conductor. Se abrió una investigación para identificar a los responsables, mientras se fortalece la hipótesis de que se trató de un ataque vinculado a amenazas extorsivas contra la empresa.

El conductor del bus, Juan Pablo Apaza Roa, fue llevado a la comisaría de Villa para rendir declaraciones. Pasajeros relataron escenas de pánico dentro de la unidad. “La gente gritaba y buscaba resguardo”, contó uno de los ocupantes a la Policía.