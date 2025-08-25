Un muerto y tres heridos tras liberar a mineros secuestrados en socavón

FF.AA. Y PNP NEUTRALIZARON A 7 MIEMBROS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL VINCULTADA A LA MINERÍA ILEGAL

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que, tras 36 horas de enfrentamientos en Pataz, región La Libertad, se logró la liberación de trabajadores mineros secuestrados en un socavón tomado por presuntos integrantes de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal. El balance dejó un muerto, tres heridos y un trabajador retenido que fue rescatado con vida.

El hecho se registró el viernes 21 en el sector Carhuabamba, anexo Pueblo Nuevo, donde un grupo armado atacó a trabajadores de la empresa minera Sanone. Producto de la incursión, falleció Nicolás Esteban Alayo Flores, mientras que otros tres resultaron heridos.

Además, los atacantes secuestraron a Roymel Polo Zegarra, lo que motivó la intervención de las fuerzas del orden a través de la operación denominada “AWQA”, en el marco del estado de emergencia que rige en la provincia desde mayo por la escalada de violencia.

La operación se extendió un día y medio en las galerías de la bocamina tomadas por los delincuentes. Durante la intervención se registraron hostigamientos con fusiles, explosivos y enfrentamientos en túneles de difícil acceso, según detallaron las autoridades.

El despliegue permitió recuperar el cuerpo del trabajador fallecido, evacuar a los heridos y rescatar al rehén. En paralelo, siete presuntos delincuentes fueron neutralizados: cinco quedaron heridos y dos se rindieron, siendo puestos a disposición de la Policía.

Entre lo incautado se encuentran un fusil R-15 calibre 5.56 mm, una pistola Glock calibre 9 mm, municiones y explosivos tipo emulsión. También se reportó que un policía resultó herido de bala en el pie derecho y se encuentra estable.