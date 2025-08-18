Detonan artefacto explosivo en bus de empresa ‘La Huandoy’

VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESTABA POR LLEGAR A LA ÚLTIMA ESTACIÓN DE SU RUTA

Un atentado con artefacto explosivo se registró la madrugada de ayer en Carabayllo contra la empresa de transportes “La Huandoy”. El hecho ocurrió cuando un bus llegaba a su última estación y ya había dejado a los pasajeros en el paradero final.

Según la información policial, el vehículo estaba por ingresar a la cochera cuando se produjo la detonación en la parte posterior. La explosión ocasionó un forado a la altura de la llanta trasera izquierda y destruyó las lunas del bus, pero no dejó heridos.

Las investigaciones preliminares señalan que el explosivo habría sido colocado por un sujeto que se hizo pasar como pasajero. La PNP no descarta que el atentado sea parte de un acto extorsivo contra la empresa, que ya fue blanco de ataques en el pasado.

Cabe recordar que en 2023 un trabajador de la compañía fue asesinado por presuntos extorsionadores vinculados a alias “El Monstruo”. Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que la red criminal mantiene amenazas constantes contra “La Huandoy”.

Agentes de la UDEX acudieron a la zona y realizaron las diligencias de rigor antes de trasladar la unidad afectada a la cochera para continuar con los peritajes. Los trabajadores, atemorizados por el ataque, evitaron dar declaraciones a la prensa.