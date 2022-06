Bruno Ascenzo se defiende de insultos homofóbicos

El último sábado miles de personas asistieron a la marcha del Orgullo LGBTIQ+ y cómo era de esperarse muchos famosos peruanos se sumaron, entre ellos Bruno Ascenzo, quien compartió en sus redes sociales los indultos que recibieron por diferentes transeúntes que no estaban de acuerdo con la marcha.

ACTOR RESPONDIÓ A PERSONAS QUE SE MANIFESTARON EN CONTRA DE LA MARCHA PARA APOYAR A LA COMUNIDAD LGBTIQ+

Lamentablemente aún hay personas que ofenden a otras por su orientación sexual, así se evidenció el último fin de semana. Bruno Ascenzo fue víctima de discriminación cuando se encontraba en la marcha del orgullo LGBTIQ+. Una mujer que iba en su auto insulto a todas las personas que se encontraban marchando pacíficamente.

“No nos gustan los mari***, no tenemos nada en contra ni de los gays ni de las lesbianas, pero no estoy de acuerdo en todo su escándalo que ustedes hacen. Dime, ¿por qué no vas y luchas por tu patria?, ¿por qué no le reclamas a Castillo?”, exclamó la mujer.

Esto ocasionó que el actor y productor compartiera el video en sus redes sociales lamentando que aún existan personas con un pensamiento tan cerrado, incluso la comparó con un animal. “Los animales son mejores”, dijo Ascenzo.

Pese a ello, el actor de “Travesuras” continuó en la marcha con sus amigos y compartiendo más imágenes.

Adolfo Aguilar fue otra de las figuras que compartió un sentido mensaje en sus redes sociales: “no tenemos que ser todos iguales, en nuestras diferencias encuentras la verdadera belleza”, escribió el conductor.

Cabe indicar que a la marcha asistieron Ricardo Moran, Alessia Rovegno, Beto Ortiz en México, Flavia Laos y Austin Palao desde Francia.